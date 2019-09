CEO TUI Group: “Minder vliegtuigen in Europa om klimaatdoelstellingen te halen”

De CEO van de grootste reisorganisatie van Europa, Fritz Joussen van TUI, pleit ervoor om het aantal vliegtuigen in Europa te verminderen. Ook moet er internationale samenwerking komen om groenere brandstoffen te produceren. Dat zegt hij in een interview met VRT NWS.

Joussen is geen voorstander van nieuwe vliegtaksen. “In Europa is het door overcapaciteit nu al moeilijk om nog geld te verdienen met vliegen alleen. In Duitsland, wat toch een grote markt is, maakt Ryanair om en bij de 160 miljoen euro verlies. Ook Easyjet maakt even veel verlies, Eurowings meer dan 200 miljoen. En ook onze luchtvaartmaatschappij Tui fly maakt verlies. Luchtvaartmaatschappijen kunnen hun kosten dus niet meer recupereren. Meer kosten (belastingen) toevoegen lost dus onze problemen niet op. De oplossing moet zijn: minder vliegtuigen.”

Maar TUI gaat verder. Een rem op de groei van de Europese luchtvaart alleen zal niet volstaan. Er moet internationale politieke samenwerking komen om de brandstof van de toekomst op een efficiënte manier te produceren en dat is volgens Fritz Joussen, waterstof: “We hebben globale en internationale politieke akkoorden nodig om waterstof efficiënt te produceren. De politiek moet zorgen dat er voldoende incentives zijn om productiefaciliteiten op grote schaal mogelijk te maken. Want een beperking van mobiliteit zal niet voor grote veranderingen zorgen, een doorgedreven inzet op innovatie misschien wel.”