Kledij, kajak en dagboek van in Canada vermiste Belg (26) gevonden: “Het is zijn handschrift in het logboek”

De zus van Romain Quénéhen, de jongeman uit Henegouwen die vermist is in Canada, heeft op de Canadese radio getuigd over haar broer. “Zijn eerste reis naar Alaska in 2018 heeft hem volledig veranderd”, zegt ze.

De 26-jarige Romain is al een tijd alleen op reis, maar sinds 26 augustus heeft niemand hem nog gehoord. Zijn zus Elodie heeft afgelopen week een oproep gelanceerd op sociale media: “We hebben al dagen geen nieuws van mijn broer. De politie is een onderzoek gestart. Dringende oproep: wie zit in Alaska of British Columbia, of kent er iemand? Of een webpagina waar lokale mensen in zitten?”

Volgens Elodie zat Romain in Kitimat, in het noordwesten van British Columbia. Hij zou met zijn gehuurde auto verder reizen naar Alaska. Maar elk spoor ontbreekt. Al werd intussen wel door een wandelaar een opblaasbare kajak en een peddel gevonden en een rugzak met kledij, drijvend op rivier Nass, zo’n 300 kilometer ten noorden van Terrace. Dat gebeurde 2 dagen nadat de familie van Romain voor het laatst iets van hem had gehoord.

De politie vermoedt dat die spullen van de Belg zijn. En ook de familie van Romain denkt dat het om zijn bezittingen gaat. “Mijn vader kon op basis van foto’s de rugzak identificeren, net als de kajak”, zegt Elodie. “En hij heeft ook het handschrift van Romain herkend in een van de logboeken die de politie had getoond.” De gehuurde wagen werd intussen ook gevonden door de politie, evenwel op een andere plaats.

Elodie denkt eraan om naar de regio te trekken om mee te zoeken naar haar broer. “Het is een regio die Romain veranderd heeft. Hij kwam getransformeerd terug na een reis naar daar vorig jaar. Hij wilde er wandelgids worden. Ik zou hem helpen. En hij had zelf al een tiental boten besteld om zijn activiteiten als gids daar te kunnen uitoefenen.”

Romain is een ervaren trekker. In het verleden trok hij onder andere al naar bus 142, bekend uit de populaire film Into The Wild.