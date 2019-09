Cristiano Ronaldo sloot in 2016 monsterdeal met Nike: 162 miljoen euro (!) in tien jaar

Cristiano Ronaldo ontvangt sinds 2016 jaarlijks een fiks bedrag door een sponsordeal met Nike. Dat heeft de Duitse krant Der Spiegel onthuld. Het Amerikaanse bedrijf is drie jaar geleden met Ronaldo een sponsordeal aangegaan die de voetballer 16,2 miljoen euro per jaar oplevert, en dat tien jaar lang: goed voor een totaal van 162 miljoen euro.

Het was tot nu toe onduidelijk in welke mate Ronaldo geld kreeg van Nike, maar dat is nu dus onthuld door Der Spiegel op basis van documenten die door Football Leaks werden gelekt. Er werd een contract getekend tussen Nike en Polaris Sports Limited, het bedrijf dat de marketingrechten van de Portugees beheert. Bovenop die 16,2 miljoen euro per jaar zou hij volgens de documenten ook nog een bonus van 4 miljoen euro krijgen per individuele prijs die hij wint. Nike zelf wil geen commentaar geven.