Zestigers dood aangetroffen in woning: geen accidentele dood, politie opent onderzoek

In het Waalse Thmougies, dat deel uitmaakt van Doornik, zijn een man van 69 en zijn 66-jarige vrouw dood aangetroffen. Het gaat om Vlamingen die al 15 jaar in het dorp woonden. De politie buigt zich over de zaak, want het lijkt niet om een natuurlijke dood te gaan. De twee zouden met een mes om het leven gebracht zijn.