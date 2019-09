‘Most Wanted’-crimineel zit in Suriname in de cel

Brussel / Oudenaarde - Een gezochte gangster die in België op de ‘Most Wanted’-lijst met veelgezochte criminelen prijkt, zit in Suriname in de cel. Rudo Meiland (56) verstopte zich in Suriname, maar hij werd er betrapt toen hij opnieuw grote hoeveelheden drugs begon te verhandelen. België vraagt nu om zijn uitlevering.

Nog 15 jaar celstraf moet Rudo Meiland in ons land uitzitten. Samen met zijn oudere broer stond de Nederlander jarenlang aan het hoofd van een bende, die grote hoeveelheden cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek naar Europa haalde, via de luchthaven van Zaventem.

Meiland misbruikte daarvoor toeristen. Ze werden een snoepreisje naar de Dominicaanse Republiek beloofd, op kosten van de broers. In ruil moesten ze bij hun terugkeer enkele kilo’s cocaïne meesmokkelen. De douaniers in de Dominicaanse Republiek waren omgekocht.

Als de drugs veilig in Europa raakten, kregen de smokkelaars nog een premie van enkele duizenden euro’s. Maar het liep soms ook fout af. Twee mannen uit Zottegem werden in januari 2011 onderschept met elk 17 kilogram cocaïne op zich, en veroordeeld tot celstraffen.

Spoorloos

Rudo Meiland werd in Brussel veroordeeld tot 10 jaar cel, en in 2015 door de rechtbank van Oudenaarde nog eens tot vijf jaar cel. Celstraffen waarvan hij nooit één dag uitzat: in tegenstelling tot de Vlaamse smokkelaars was Meiland, geboren in Suriname maar met een Nederlandse paspoort, op zijn proces afwezig. Allicht was hij toen al gevlucht naar Suriname.

Sinds februari 2018 stond Rudo Meiland op de ‘Most Wanted’-lijst van de federale politie. (Lees verder hieronder)

Bronnen bevestigen aan Het Nieuwsblad dat Rudo Meiland onlangs opgepakt is in zijn geboorteland Suriname. Ook daar hield hij zich bezig met internationale drughandel.

Het is daarvoor dat hij in Suriname door een lokaal parket in de cel is gestopt. Maar de Belgische federale politie is daardoor wel zijn verblijfplaats op het spoor gekomen. Ons land heeft nu Suriname officieel om zijn uitlevering gevraagd. Suriname zou nog niet op dat verzoek geantwoord hebben. Of de nationaliteit van Meiland - een Nederlander, maar geboren op Suriname - de uitlevering bemoeilijkt, is niet duidelijk.

Ook zijn broer Jo Meiland (67), die in 2015 in Oudenaarde tot vijf jaar cel werd veroordeeld, is nog voortvluchtig.