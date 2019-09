Nederland vraagt Rusland om MH17-verdachte uit te leveren

Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft Rusland gevraagd MH17-verdachte Vladimir Tsemach uit te leveren. Dat heeft het OM de nabestaanden van de vliegramp laten weten. Nederland betreurt zeer dat Oekraïne de Oekraïense separatist überhaupt aan Rusland heeft overgedragen.

Tsemach kan een belangrijke rol spelen in het onderzoek naar en de rechtszaak over het neerhalen van vlucht MH17, vijf jaar geleden. De rebellencommandant zou het bevel hebben gehad over de luchtafweer ter plaatse en de hand hebben gehad in het weghalen van de fatale BUK-raketinstallatie.

Het OM heeft, volgens het kabinet na zware Nederlandse druk, de kans gekregen Tsemach nog eens te verhoren voor hij naar Rusland vertrok.

Verontwaardiging

Ook vanuit de Nederlandse politieke partijen wordt zaterdag boos en verontwaardigd gereageerd. Regeringspartij CDA twijfelt of Nederland nog wel op Oekraïne kan rekenen bij het onderzoek naar de vliegramp.

CDA-Kamerlid Chris van Dam noemt de vrijlating en het vertrek van Tsemach naar Rusland “bizar”. Hij begrijpt niet dat Oekraïne, dat nooit onderdanen uitlevert, nu plotseling wel een Oekraïner uitlevert met Rusland. Hij twijfelt “ernstig” of de regering in Kiev nog een betrouwbare partner is en “wil weten wat het Nederlandse kabinet doet om dat te verzekeren”.

Van Dam en zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma willen minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken snel spreken over de “ontgoochelende” afloop. Sjoerdsma wil liefst al dinsdag tijdens het Vragenuur tekst en uitleg over “hoe dit zo heeft kunnen gebeuren”.