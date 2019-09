Pure klasse: Josip Ilicic, ploegmaat van Timothy Castagne, pakt uit assist waarop zelfs Kevin De Bruyne jaloers zou zijn

Slovenië liet Polen weinig kans in hun duel tijdens de EK-kwalificatiecampagne. De Slovenen wonnen voor eigen publiek enigszins verrassend met 2-0 van de leider in Groep G. Aljaž Struna had de thuisploeg voor rust op voorsprong gezet, na de pauze verdubbelde Andraz Sporar de voorsprong. De Sloveense spits deed dat op aangeven van Josip Ilicic. De wispelturige spelmaker van Atalanta, waar hij ploegmakker is van Timothy Castagne, pakte uit met een wel héél knappe assist met de buitenkant van de voet. Klasse!

