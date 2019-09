Synthetisch drugslab in Hechtel-Eksel ontdekt met ruim vier ton drugsafval

Hechtel-Eksel -

Speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg hebben vrijdagnamiddag in een woning in de Lochtstraat in Hechtel-Eksel een productielocatie voor de aanmaak van synthetische drugs ontdekt. Er is maar liefst vier ton aan drugsafval aangetroffen. Dat bevestigde het parket van Limburg zaterdag.