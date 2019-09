Gele hesjes maken gewelddadige rentree in Frankrijk, Belgische journalist geverbaliseerd

Enkele duizenden gele hesjes hebben voor hun “rentree” zaterdag gemanifesteerd in verschillende grote steden in Frankrijk. In Montpellier, in het zuiden, kwam het al snel tot geweld en werd een politiewagen in brand gestoken. In Parijs werd een Belgische journalist van het magazine Wilfried geverbaliseerd.

Foto: AFP

In Montpellier protesteerden volgens de politie 1.500 en volgens de manifestanten 3.000 gele hesjes. Het kwam tot sporadische incidenten in het centrum, waar toeristen en inwoners ook verwikkeld raakten in het treffen tussen betogers en politie, waarbij traangas ingezet werd. Een winkelstraat in het centrum werd in dikke rook gehuld nadat een politievoertuig in brand gestoken was. Meerdere winkels werden gevandaliseerd.

Ook in Rouen, in het noorden van Frankrijk, kwam het tot een treffen tussen gele hesjes en politie. De betogers kregen er de steun van de vakbond CGT. In Toulouse, in het zuidwesten, trokken meerdere honderden gele hesjes door de straten, in Rijsel (noorden) waren het er volgens de politie zowat 650 en volgens de gele hesjes zelf 1.500. Daar ging het er gemoedelijker aan toe.

In Parijs hebben slechts enkele tientallen manifestanten geprobeerd om te verzamelen op de Chams-Elysées, waar betogingen verboden blijven. Een Belgische journalist van het magazine Wilfried, Nicolas Lahaut, werd in Parijs “op willekeurige wijze en zonder legitieme reden” geverbaliseerd. “Ik heb mijn perskaart meermaals getoond, maar dat heeft niet geholpen”, hekelt hij op Facebook.