EK qualifiers: Engeland dankzij hattrick Kane voorbij makke Bulgaren, Standard-speler loodst Kosovo voorbij Tsjechië

Ook vanavond stonden en staan er een rist EK-kwalificatiewedstrijden op het programma. Harry Kane loodste Engeland met drie treffers voorbij Bulgarije, Standard-verdediger Mergim Vovjoda scoorde de winnende treffer bij de zege van Kosovo tegen Tsjechië.

In groep A boekte Engeland een even logische als makkelijke zege tegen een zeer matig Bulgarije. Harry Kane was met drie treffers, waarvan één op de stip, uiteraard de man van de match. Tussenin zorgde Raheem Sterling voor de derde Engelse treffer. Met twaalf punten uit vier wedstrijden gaan de Engelsen uiteraard aan de leiding.

De tweede plaats in groep A is voor Kosovo dat thuis verrassend won van Tsjechië. Schlick bracht de bezoekers nog wel op voorsprong maar halfweg de tweede helft trapte Standard-verdediger Mergim Vovjoda de Kosovaren zowaar op voorsprong, een bonus die de enthousiaste Balkan-ploeg niet meer zou afgeven. Kosovo reist komende dinsdag wel naar Engeland voor de verplaatsing naar de groepsleider.

In groep B ging Oekraïene vlot winnen op het veld van Litouwen. Nul-drie met treffers van Zinchenko, Marlos en oude bekende Ruslan Malinovsky. Bij de bezoekers werd Gent-spits Jaremtsjoek iets voorbij het uur vervangen, zijn Gentse ploegmaat Roman Bezus kwam tien minuten voor affluiten Malinovsky aflossen. Later op de avond ontvangt Servië in dezelfde groep Portugal dat uit twee wedstrijden nog maar twee puntjes wist te puren.

In groep H tenslotte haalde IJsland het makkelijk van Moldavië: drie-nul. Ari Skulasson, linksachter van KV Oostende, speelde de ganse partij. Later op de avond ontvangt Frankrijk Albanië en mag Andorra op bezoek bij Turkije.

De wedstrijden van vanavond:

Groep A

Engeland - Bulgarije 4-0

Kosovo - Tsjechië 2-1

Groep B

Litouwen - Oekraiëne 0-3

Servië - Portugal 20u45

Groep H

IJsland - Moldavië 3-0

Frankrijk - Albanië 20u45

Turkije - Andorra 20u45