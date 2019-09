Westerlo legt zwak Beerschot over de knie en is leider in 1B

In de elfde confrontatie in drie seizoenen is Westerlo er eindelijk in geslaagd Beerschot over de knie te leggen. Een oververdiende 2-0-zege tegen een zwak Beerschot brengt de Kemphanen aan de leiding in 1B. Een uitgeregende Stijn Vreven werd door de supporters op de korrel genomen.

Het verschil in aanloop naar de wedstrijd tussen Westerlo en Beerschot kon haast niet groter zijn. Met de 9 op 12 van de Kemphanen kende Bob Peeters een zorgeloos seizoensbegin. Bovendien kon hij voor de komst van Beerschot al voor de vijfde keer op rij dezelfde elf namen op het tactische bord neerpennen.

Dan had collega Stijn Vreven meer zorgen aan zijn hoofd. De Kielse coach miste in ’t Kuipje maar liefst drie pionnen van zijn typeverdediging: Seigers (enkel) ligt nog steeds in de lappenmand, Vorogovskiy speelde vrijdag met Kazachstan 1-1 tegen Cyprus en Halaïmia ontbrak wegens “dringende familiale omstandigheden”. Kwam er deze week nog bij: de blessure van Maes (knie), onbetwiste titularis op het middenveld. Dom, Sanusi en Grisez verschenen zo aan de aftrap. De herstelde Noubissi verdrong Brogno naar de bank.

Ondanks de vele personeelswissels was het wedstrijdbegin toch voor de bezoekers. Placca scoorde na tien minuten bij de derde Antwerpse hoekschop, maar het paars-witte feestje ging niet door. Duwfout van Noubissi op doelman Özer, oordeelde Wim Smet. Een minuut later had de Togolees opnieuw moeten scoren. Dat zijn naam opnieuw niet op het scorebord verscheen, had hij deze keer alleen maar aan zichzelf te danken. Westerlo knoeide er achterin op los en Placca verscheen plots oog in oog met Özer. Knal! Recht op de Turkse doelman. Een niet te missen kans. Nog voor het kwartier moest Özer opnieuw in actie komen, maar maar de vrije trap van Holzhauser was te doorzichtig om voor problemen te zorgen.

Bezoeker Holzhauser. Foto: BELGA

Het was moeizaam, maar Westerlo was zonder kleurscheuren het eerste kwartier doorgesparteld en herstelde daarna zachtjes aan het evenwicht. De eerste waarschuwingen via De Schryver en Petrov waren nog wat flauwtjes, maar daarna namen de troepen van Peeters de wedstrijd resoluut over. Een vlotte combinatie via Dewaele - met een pass achter het steunbeen, Brüls en Van Eenoo - niet toevallig via de rechterflank, Saint-Louis en Grisez zagen af - luidde de voorsprong voor de thuisploeg in. Van Eenoo knalde het leer op de armen van Bourdin: strafschop. Een halve goal voor de thuisploeg. Vanop elf meter faalt Brüls zo goed als nooit. Ook nu niet. De Duitstalige middenvelder bleef ijzig kalm, stuurde Vanhamel de verkeerde kant uit en plaats het leer dan rustig in de andere hoek.

‘Vreven buiten’

De Kielse hoop om toch nog iets mee richting het Olympisch Stadion te nemen werd na de pauze al snel de kop ingedrukt. Bij de eerste geel-blauwe dreiging was het meteen prijs. Vanhamel redde nog knap de kanonskogel van Van Eenoo, maar in de herneming stond de bezoekende defensie te slapen. Abrahams bracht voor, z’n maatje Petrov werd niets in de weg gelegd om Westerlo een dubbele voorsprong te bezorgen. Onvoorstelbaar hoe Bourdin de Servische spits gewoon voorbij liep en alle vrijheid gaf.

Stijn Vreven onder vuur. Foto: BELGA

Boeken dicht! Er was nog ruim een halfuur te spelen, maar niets wees erop dat er naast een fikse regenbui ook nog een onwaarschijnlijke ommekeer in de lucht hing. Westerlo controleerde eenvoudig, een lusteloos Beerschot slaagde er niet meer in om een vuist te maken. Op het openingskwartier na hebben de bezoekers helemaal niets laten zien in ’t Kuipje. Na de vervanging van Noubissi was de maat voor de meegereisde supporters helemaal vol. ‘Vreven buiten!’ , klonk het meermaals vanuit het bezoekersvak. En die was door de weergoden al op een nat pak getrakteerd. Ook de spelers ontsnapten niet en kregen een duidelijke ‘Shame on you’ rond de oren. De comeback van publiekslieveling Pietermaat was voor de Antwerpse aanhang de enige reden om toch nog even gelukkig te zijn.

Westerlo leider

En zo pakt Westerlo zijn eerste zege in elf confrontaties tegen Beerschot. De driepunter brengt de Kemphanen (voorlopig) alleen aan de leiding in 1B. OH Leuven kan zich vanavond bij winst tegen Roeselare nog wel naast het team van Bob Peeters hijsen.