Luikse brandweer moet 1,7 meter lange python van dak halen

De brandweer van Luik is zaterdagmiddag opgeroepen voor een wel heel bijzondere interventie. Een python van liefst 1,7 meter was op het dak van een gebouw geklommen, aan hen om het eraf te halen.

De oproep kwam zaterdag rond 12.30 uur binnen bij de brandweer van Luik. Een dier was in nood, dus werd het Animal Rescue Team van Hesbaye ter plaatse gestuurd. “Onze Luikse collega’s hebben ons opgeroepen voor het dier”, zegt verantwoordelijke Michaël Robert. “Het ging om een python van 1,7 meter lang die 5 kilometer woog. Om een idee te geven: die soort kan tussen 4 en 8 meter lang worden en tussen 40 en 90 kilogram wegen.”

Het dier was in slechte staat, zo stelde een dierenarts uit de buurt vast. Het krijgt antibiotica en wordt de klok rond in de gaten gehouden. Wat er daarna mee zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Waar het dier vandaan kwam, is ook nog een vraagteken.