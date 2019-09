Nieuw vak op school: emotionele intelligentie

Leerlingen in het vijfde en zesde middelbaar van het Sint-Pietersinstituut in Turnhout kunnen voortaan het nagelnieuwe vak ‘emotionele intelligentie’ volgen. Een keuzemodule waarin pubers leren hoe ze zelf in elkaar steken en hoe ze empathie kunnen opbrengen voor de ander. “Om het te maken in het leven, is meer nodig dan een hoog IQ”, zegt lerares Elke Keersmaekers.