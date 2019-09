De brandweercommandant was al niet geliefd, en toen liet hij zijn zwembad illegaal vullen door zijn eigen korps

Deerlijk -

De brandweercommandant van Deerlijk heeft ontslag genomen. Omdat het moest. Een tankwagen van zijn korps heeft deze zomer zijn zwembad gevuld, en dat mag niet. Diefstal, heet dat officieel. “Het was ook heel onverstandig, want de commandant wist heel goed dat hij niet de meest geliefde is van het korps.”