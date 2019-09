Rode Duivel Toby Alderweireld kijkt uit naar sfeer in Hampden Park: “Tegen Schotland is het altijd prettiger voetballen”

Na de minimale dienstverlening in San Marino hebben de Rode Duivels maandag in Schotland maximale inzet nodig. Toby Alderweireld, regelmatig rechtstreekse tegenstander van Schotland-ster en Liverpool-back Andy Robertson, beseft het beter dan wie ook. “Dit is niet hetzelfde Schotland als de ploeg die we in juni in Brussel troffen”, zegt de Tottenham-verdediger.