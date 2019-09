Dendoncker en Mignolet blijven bij groep, Trossard al terug naar huis

De Rode Duivels trainen zondagavond om 18 uur in Hampden Park, het monumentale stadion in Glasgow waar de Schotse nationale ploeg zijn thuiswedstrijden afwerkt. Leander Dendoncker en Simon Mignolet reisden mee naar Schotland en kunnen op papier fit geraken voor de wedstrijd. Beiden werden aan de kant gelaten voor de wedstrijd in San Marino.

De Duivels reisden gisternamiddag rechtstreeks vanuit het Italiaanse Rimini, vlak bij San Marino, naar Glasgow. In de voormiddag ontspanden de spelers in het zwembad en pakten ze uit met een stunt. Ze kopten een bal naar elkaar in het zwembad zonder dat die in het water viel. Zonder Leandro Trossard evenwel. Hij liep op de laatste training voor San Marino een liesblessure op. Hij vertrok meteen terug naar huis.