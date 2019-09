Bondscoach Roberto Martinez waarschuwt voor onderschatting van Schotland: “Als een baby die probeert te wandelen”

San Marino maar snel vergeten zeker? Hoewel bondscoach Roberto Martinez, toch wel wat boos na de slappe prestatie vrijdag, beweert dat hij na de 0-4 veel leerde met het oog op zijn 23-koppige selectie voor het EK 2020, geloven we toch niet dat de non-match in Serravalle beslissend kan zijn in zijn keuze. Daarvoor gaat het vizier al te snel richting Schotland.