Britse minister Amber Rudd stapt op: “Aanslag op waardigheid en democratie”

De Britse minister Amber Rudd stapt op. Ze stapt ook uit de Conservatieve Partij, uit onvrede met de manier waarop Boris Johnson in volle Brexit-heisa omgaat met partijgenoten die zijn mening niet delen.

De 55-jarige Amber Rudd is na een carrière in de journalistiek al sinds 2010 parlementslid. Ze werd onder voormalige premier Theresa May minister van Binnenlandse Zaken en later van Pensioenen en Werk.

Maar de heisa rond de Brexit is haar te veel geworden, klinkt het in een verklaring. Zo vindt Rudd het niet kunnen dat “trouwe gematigde Conservatieven” uit de partij gezet worden, zoals gebeurde met de 21 parlementsleden die afgelopen dinsdag tegen premier Boris Johnson stemden. Dat zij daarop ontslagen werden, noemt Rudd “een aanslag op waardigheid en democratie”.

LEES OOK. De laatste zet van Boris ‘martelaar’ Johnson? Brits premier suggereert wet te breken om no deal-Brexit te forceren

Het parlementslid voor Hastings en Rye steunde tijdens het Brexit-referendum in 2016 het Remain-kamp. Voor haar was uit de Europese Unie stappen met andere woorden geen must. Maar hoewel ze aanvankelijk tegen een no deal-Brexit was, stapte ze toch in de regering van Johnson. Ze stelt dat die no deal op tafel moest liggen om tot een ander akkoord met de Europese Unie te kunnen komen, schrijft ze in haar brief gericht aan de premier. “Ik geloof niet langer dat het belangrijkste doel van de regering is om uit de EU te stappen met een akkoord”, klinkt het.

De Brexit heeft de gemoederen zodanig doen verhitten in Londen dat zaterdag honderden mensen de straat opkwamen en publiekelijk met elkaar in de clinch gingen. De politie moest tussenbeide komen om te vermijden dat het tot een grote vechtpartij kwam. Lees er hier alles over.