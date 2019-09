Drie extra sorteercentra voor ‘nieuwe blauwe zak’

Drie splinternieuwe en hoogtechnologische afvalsorteercentra zullen in België vanaf 2021 de inhoud van de zogenaamde ‘nieuwe blauwe zak’ sorteren, heeft Fost Plus aangekondigd.

Sinds midden vorig jaar is op beperkte schaal de nieuwe blauwe zak ingevoerd. Daarin mogen naast plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons ook andere plastic verpakkingen zoals botervlootjes, zakjes, yoghurtpotjes of folies. Tegen 2021 moet heel België overgeschakeld zijn.

De nieuwe sorteercentra komen in Willebroek, Evergem en nabij Bergen. Ze kunnen de inhoud van de nieuwe blauwe zak in 14 verschillende fracties uitsorteren. Dat gebeurt via onder meer windzifters en installaties voor optische herkenning. Met de bouw van de drie nieuwe installaties is een investering gemoeid van 300 miljoen euro, waarbij zo’n 250 jobs worden gecreëerd. (wer)