Nieuw vak op school: emotionele intelligentie

Als Elke Keersmaekers (43) de voorbije jaren voor de klas stond, was dat om haar leerlingen het oeuvre van Cicero uit te leggen. Ze is classicus van opleiding, maar vanaf dit schooljaar geeft ze er een nieuw vak bij: ‘emotionele intelligentie: life skills’.

In het Sint-Pietersinstituut in Turnhout kunnen alle leerlingen in het vijfde en zesde middelbaar twee modules kiezen, één per semester. Twee uur per week worden ze ondergedompeld in een van de 24 keuzemodules: van politiek en actualiteit, over ‘the internet of things’, tot Franse conversatie. En dus ook emotionele intelligentie. “We willen meer aandacht hebben voor de talenten en interesses van de leerlingen”, zegt directeur Stijn Van Ballaer. “Zo dragen we bij aan hun motivatie om naar school te komen.”

Weerbaar maken

Maar waarom precies een module over emotionele intelligentie? “Het is niet zo dat wij veel problemen hebben op school”, zegt Keersmaekers, die zich bijschoolde in de materie en psychologie gaf in het volwassenenonderwijs. “We willen inspelen op een maatschappelijk probleem. Alles gaat vandaag veel sneller, de prestatiedruk verhoogt, jongeren vergelijken zich veel meer met elkaar – mede onder invloed van sociale media. In mijn vak wil ik jongeren meer leren over zichzelf en over hun relatie met anderen, met als ultieme doel hen weerbaar maken voor de toekomst.”

Elke Keersmaekers Lerares EQ “Eigenlijk zou elke school een vak rond mentale gezondheid moeten geven”

Concreet wil ze haar leerlingen helpen bij het ontdekken van hun talenten, leren hoe ze hun emoties kunnen herkennen en reguleren. “Zeker in de puberteit is dat belangrijk, want net dan worstelen ze met zichzelf. Ik geef hen ook tips and tricks over hoe ze zichzelf kunnen motiveren, optimistisch en hoopvol in het leven kunnen staan. Ik toon het belang van communicatie, hoe ze empathie kunnen opbrengen voor de ander.”

Ze benadrukt dat ze geen therapeute is en haar klas niet wil transformeren naar een praat- of zelfhulpgroep. “Ik zal die dingen vooral theoretisch benaderen. Bijvoorbeeld: hoe onze hersenen en hormonen werken wanneer ze een bepaalde emotie voelen. Dankzij die kennis kunnen ze de gevoelens die ze hebben, makkelijker in perspectief plaatsen. Ik wil hen vooral tonen dat het normaal is dat ze zich zo voelen.”

Slechts twee jongens

Het concept slaat aan. Liefst 74 leerlingen schreven zich in, terwijl er in principe maar plaats is voor 40 jongeren. In het eerste semester is Elke Keersmaekers gestart met 23 leerlingen. Voorspelbaar genoeg gaat het om 21 meisjes en twee jongens. “Jammer, want ook jongens kunnen deze cursus heel goed gebruiken”, zegt ze.

“Ik heb al heel veel klassen zien passeren. Het valt me op – als ik leerlingen opvolg wanneer ze aan de unief beginnen – dat sommige intelligente jongeren van wie ik dacht dat ze het helemaal zouden maken, toch ergens vastlopen. Of omgekeerd. Dat sterkt me in mijn overtuiging dat er veel meer nodig is dan klassieke intelligentie om het te maken in het leven. Eigenlijk zou elke school een vak rond mentale gezondheid moeten geven.”

Brede vorming

Het is niet de eerste keer dat gepleit wordt voor zo’n vak. Toch is het maar de vraag of het de taak is van een school om kinderen life skills bij te brengen. In tijden van alarmsignalen over een dalend niveau willen veel mensen in het onderwijs net terug naar de basis: kennis en de daarbij horende vaardigheden.

Toch juicht het katholiek onderwijs het initiatief toe: “Het is goed dat scholen aandacht hebben voor de brede vorming van leerlingen en daar valt emotionele intelligentie onder”, zegt de woordvoerder. “Of dat in een apart vak moet, is een keuze die scholen zelf maken.”