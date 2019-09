“Vermoord net nu ze van hun pensioen konden genieten”

Naast het huis van Henry en Lena Vanlerberghe bouwt de neef sinds enige tijd, onder het goedkeurende oog van zijn oom en tante, een nieuwe vrijstaande woning. Elke ochtend kwam oom Henry zijn werkende neef op de werf een kop koffie aanbieden. Omdat zijn oom hem nog geen goeiendag was komen zeggen, ging de neef vrijdagochtend zelf aan het huis aankloppen.

Op donderdagavond was de neef ook al in het huis geweest, om na zijn werk op de werf afscheid te nemen van Henry en Lena. Maar hij zag door het raam hoe zijn oom in de zetel lag te slapen en besliste het koppel met rust te laten.

Het huis van het Vlaamse koppel in het Waalse Thimougies Google Streetview

Toen hij op vrijdagochtend zijn oom nog op exact dezelfde plek in die zetel zag liggen, besefte de neef dat er iets grondig fout was.

Met messteken omgebracht

De politie en het gerecht van Doornik stelden vast dat zowel Henry Vanlerberghe als zijn vrouw Lena met messteken om het leven waren gebracht. Wellicht gebeurde dat donderdag al.

“Het gaat zeker niet om een accidenteel overlijden”, verklaarde het parket vrijdag. Er werd een wetsdokter aangesteld.

Groentehandel

Het gepensioneerde Vlaamse koppel woonde al vijftien jaar in het huis in Thimougies, maar is afkomstig uit het Vlaamse Kluisbergen. Daar kennen de mensen Henry en Lena als hardwerkende groente- en fruithandelaars.

Het vermoorde koppel, Henry Vanlerberghe en Lena Vangheluwe. if

Aanvankelijk verkochten Henry en Lena hun groenten en fruit op de markt. Enkele jaren geleden openden ze ook een klein groentewinkeltje in een loods in Kluisbergen.

“Henry stond elke ochtend om twee uur op, om groenten en fruit te halen op de vroegmarkt”, weten hun klanten nog. “Lena vertelde altijd hoeveel koffie Henry moest drinken om wakker te worden. Maar elke dag stond Henry zonder fout om 4 uur op de markt.”

Vrolijke vrouw, stille man

’t Fruitpoortje, de winkel van Henry en Lena in Kluisbergen. Google Streetview

Na verloop van tijd bouwde het koppel de markten af om zich te concentreren zich op hun winkel, ’t Fruitpoortje. “Lena was een vrolijke, enthousiaste vrouw. Ze kon echt sfeer in haar winkel brengen”, vertellen klanten. “We kwamen allemaal graag in haar winkeltje. Henry was meer een stille man, die met zijn pijp de zaken vanop een afstand bekeek.”

Vijftien jaar geleden al ging het koppel, dat drie volwassen kinderen heeft, in Thimougies wonen, zo’n 30 kilometer verderop. “Daar hadden ze een huis met een grote tuin errond, waar ze zelf groenten en fruit konden kweken. Die groenten verkochten ze soms in hun winkel.”

Alleen nog tuinieren

Zo’n twee jaar geleden besloten ze om hun winkel stop te zetten. “De zaak ernaast wilde uitbreiden. Henry en Lena beseften dat ze niet hun hele leven wilden ploeteren en gingen op het aanbod in. Ze gingen met pensioen.” Vanaf dan zouden ze alleen nog tuinieren op hun grond in Thimougies.

Er doen verschillende geruchten de ronde over de het onderzoek naar de dubbele moord. Volgens de Franstalige pers zouden vrijdagavond twee verdachten zijn ondervraagd in het dossier. Het parket van Doornik wilde zaterdag geen commentaar geven op het verloop van het onderzoek.