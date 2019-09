Twee zwarte schapen vinden elkaar in Brugge

Zijn eerste handeling bij aankomst in Brugge ging niet echt soepel. Het kostte prins Andrew nogal wat moeite om een bloemenkrans op een paal te bevestigen – de traditionele start van een militaire ceremonie. Een medewerker van de protocoldienst moest tot bij hem snellen om instructies te geven.

Andrew liet zich niet van de wijs brengen. Per slot van rekening heeft hij de voorbije drie weken zwaardere stormen doorstaan.

Eerste optreden

Voor Andrew was het in Brugge zijn eerste publieke optreden sinds de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein zichzelf van het leven heeft beroofd, half augustus. Hij wordt al jarenlang achtervolgd door verhalen over zijn vriendschap met de veroordeelde zedendelinquent. Na de zelfdoding zijn nieuwe details aan het licht gekomen.

Jeffrey Epstein. AFP

De zoon van de Britse Queen heeft toegegeven dat hij Epstein kende en af en toe zag, maar beweert “nooit enig verdacht gedrag” te hebben opgemerkt. Andrew gaat vooralsnog niet in op de beschuldigingen aan zijn adres. De prins zou een minderjarige die in de kringen van Epstein verkeerde, seksueel hebben misbruikt. Vorige week riep de Engelse royalty-auteur Angela Levin prins Andrew op zich uit het openbare leven terug te trekken, zolang er geen duidelijkheid is over zijn aandeel.

Vanwege de schandaalsfeer is Andrew komende week niet welkom op enkele activiteiten in Noord-Ierland. Daar zou hij onder meer een nieuw treinstation inwijden en jongeren ontmoeten. De organisatoren hebben hem nu gevraagd weg te blijven, omdat ze bang zijn dat zijn aanwezigheid de aandacht zal van hun initiatieven afleiden.

In Brugge werd hij wél met open armen ontvangen. Andrew was al maanden geleden uitgenodigd en de beschuldigingen van de jongste weken waren geen obstakel.

Britten kennen Laurents reputatie

Wie zaterdag niet beter wist, dacht dat alles in orde was met Andrew. Hij toonde zich zelfverzekerd en op sommige momenten ook erg goedgemutst. De kranslegging vond plaats bij de gedenkplaat van Charles II, die in de zeventiende eeuw 25 jaar koning van Engeland was. Het was hij die in 1656 de Grenadier Guards had opgericht in Brugge, toen hij daar in ballingschap leefde. Andrew is sinds twee jaar kolonel van dat regiment van het Britse leger.

Andrew hield de lach erin. Achter hem: Laurent. Belga

Ironisch genoeg werd Andrew bij zijn bezoek aan België gekoppeld aan prins Laurent, wiens reputatie ook in de Britse pers wordt besproken. Zo verwijzen de tabloids naar het balorige gedrag van de broer van koning Filip op de nationale feestdag.

Laurent verstuurde toen sms’jes tijdens het defilé en ging zelfs telefoneren toen het leger voor zijn neus marcheerde. Tikte met zijn sabel tegen de benen van zijn echtgenote Claire om haar aandacht te trekken. En weigerde bij het vertrek premier Charles Michel en andere politici de hand te schudden. Andrew en Laurent: het werd het verhaal van de zwarte schapen uit twee koninklijke families, daar in Brugge.

Na de kranslegging stapte Andrew met Laurent richting Markt, waar ze de troepen van de Grenadier Guards schouwden. Er waren geen wanklanken te horen vanuit het publiek, dat gezien de populariteit van Brugge bij Britse toeristen ook veel bezoekers uit zijn thuisland telde. Daarna werden de royals ontvangen op het stadhuis.