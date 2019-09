De vrouw die uit noodzaak altijd gratis croque-monsieurs eet

“Het einde van deze never ending story is in zicht, denk ik. We zijn qua rechtszaken gelukkig al tot op drie weken van haar arrestatie genaderd.”

West-Vlaams procureur Yves Segaert kan een zweem van opluchting niet onderdrukken, vrijdagochtend in de Brugse rechtbank. Op de lopende rekening van de Brugse dakloze Nadine W. bij Justitie: 26 veroordelingen en 92 maanden uitgesproken celstraf wegens tafelschuimerij. Het aantal nog te behandelen zaken? Zelfs voor een procureur niet precies te becijferen.

Voor hem zit een uitgemergelde vrouw van 49 in een zwarte Adidas-training met blauwe strepen en een grijs vestje in de allerkleinste maat. Ze zit boos en ongeïnteresseerd voor zich uit te staren. Haar lichaamsgewicht ligt lager dan haar leeftijd. Naar de procureur kijkt ze geen enkel moment, wat ze evenmin deed op de drie andere zittingen in de Brugse rechtbank, eerder deze week. Of op zittingen in Gent én Kortrijk, eveneens deze week. De twee zijn geen fan van elkaar, “ook al zien we elkaar al voor de elfendertigste keer”, dixit Segaert.

Peter Gonnissen Advocaat van Nadine W. “Ik heb nog altijd niemand ontmoet die de voorbije jaren écht contact met haar had. Er zijn geen vriendinnen, er is niets eigenlijk”

Of haar desinteresse voortkomt uit frustratie of complete moedeloosheid, is niet duidelijk. Elke zin die ze uitspreekt, valt te omschrijven als onverstaanbaar gewauwel. Maar dat is tegelijk ook zo veelzeggend. “Deze vrouw moet worden geholpen”, zegt haar advocaat, Peter Gonnissen.

Hij herhaalt het elke dag opnieuw. Gonnissen is zowat de enige die sinds zijn aanstelling, afgelopen maand, rechtstreeks met W. in contact stond. “Ook voor mij is het moeilijk om tot haar door te dringen. Ze leeft al jaren in een afgesloten realiteit.”

Nu al 92 maanden cel

Deze week moest Gonnissen elke ochtend vol aan de bak, verspreid over drie Vlaamse rechtbanken, soms zelfs op krek dezelfde tijdstippen. Voor het niet betalen van enkele croque-monsieurs hier, een pistolet of een spaghetti daar, of nog een tiramisu en enkele koppen koffie elders. Zaakjes van 22 euro, soms eens 32 euro. Overal probeert hij het stigma van W. – “De Schrik van de Horeca” – te doorbreken. Met wisselend succes. Want vaker wel dan niet krijgt Nadine W. nog een extra zes maanden cel. Goed voor een tussentijds totaal van 92 maanden, and counting.

Nadine W. zit opgesloten in Gent en werd afgelopen week van rechtbank naar rechtbank gebracht. De aparte rechtszaken noemt haar advocaat een schande: “Ze moet worden geholpen maar zit nu al aan zeven jaar cel.” aft

De vrouw aanhoort het allemaal gelaten. Haar uitleg voor honderdtwintig keer niet betalen: “Ik kon niet anders. Zonder geld kan ik mijn leven niet omgooien.” Wat ze deze week voorts nog aan de rechter vertelde, valt te klasseren als binnensmonds gebrabbel.

Gonnissen spreekt schande van al die aparte rechtszaken en doet wat eigenlijk niet mag: vergelijken met andere rechtszaken. “Mijn cliënte kan uit pure armoede haar croque-monsieur niet betalen en zit al aan meer dan zeven jaar cel, terwijl iemand als Guy Van Sande voor het bezit, verspreiden en maken van kinderporno ‘amper’ drie jaar voorwaardelijk krijgt. Begrijpe wie kan.”

Moeilijke jeugd, psychoses, van God los

Haar voorgeschiedenis is matig gedocumenteerd. De aan lagerwal geraakte dakloze vrouw is geboren in Brugge en heeft er, zo blijkt uit een brief die haar zus liet voorlezen, een dramatische jeugd op zitten. “Ze was al van kindsbeen mentaal kwetsbaar. Op haar twaalfde zijn de problemen echt begonnen, met plots drastisch vermageren en noodzakelijke psychiatrische begeleiding. Vanaf dan zijn er tal van psychoses geweest. En toen, ja, vanaf toen is het helemaal misgelopen.”

Wat volgt, is een verhaal van instellingen, geen gezag aanvaarden, met alles en iedereen breken en op straat belanden. Een verhaal van structurele armoede en koppigheid. “Ze is, euhm, een speciaal geval”, zegt haar vader, die bij de Damse Vaart woont en haar al jaren niet meer in levenden lijve heeft gezien. Gonnissen: “Ik heb nog altijd niemand ontmoet die de voorbije jaren écht contact met haar had. Er zijn geen vriendinnen, er is niets eigenlijk.”

Waar ze de voorbije twee jaar is geweest, valt wel te traceren, op basis van de vele tientallen horeca-uitbaters die hun beleefde vraag tot betalen kordaat afgewimpeld zagen. Van het Kortrijkse, over de hele Westkust, tot Brugge en Gent. Het leidde tot ontelbare processen-verbaal en uitbaters die elkaar via WhatsApp waarschuwden voor “de graatmagere Schrik van de Horeca”.

Hoort ze wel achter tralies?

De Kortrijkse rechter omschreef Nadine W. deze week als “jaloers, egoïstisch en asociaal”. Als iemand die maar blijft doorgaan, zonder respect voor de mensen die ze benadeelt. Al die celstraffen? Wie niet horen wil, moet voelen. Of brommen, in dit geval.

Haar advocaat hoopt dat te verhinderen. “Ze is geen klassieke dievegge. Bij het plegen van de feiten dacht ze nooit: Nu heb ik mijn buikje lekker volgegeten, ik heb ze hier goed liggen. Het is sterker dan haarzelf.”

Deze week haalde hij alvast een klein slagje thuis. Er komt voor het eerst een psychiatrisch onderzoek. Zijn einddoel: W. laten interneren, of op zijn minst structureel laten behandelen in een psychiatrische instelling. Al rijst er een dubbel probleem: de bekendste tafelschuimster van Vlaanderen geeft niet te kennen dat ze echt hulp wil aanvaarden. En voor een internering moet ze volgens het gerecht anderen fysiek of psychisch in gevaar hebben gebracht. Wat met het ‘stelen’ van een croque-monsieur van enkele euro’s niet bepaald het geval is.