Boris Johnson zoekt achterpoortje voor Brexit

De voorbije dagen werd zowel in het Britse Lagerhuis als in het Hogerhuis een wet goedgekeurd die de regering opdraagt Europa opnieuw om uitstel van de Brexit te vragen. Wellicht maandag zal de koningin die wet bekrachtigen. Het is een flinke streep door de rekening van premier Boris Johnson. Hij wil op 31 oktober de EU verlaten, met of zonder akkoord.

Johnson is dan ook niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph is de premier bereid de wet naast zich neer te leggen en voelt hij zich alleen “in theorie” gebonden door de wet die hem dwingt een “zinloos uitstel” te vragen. Donderdag klonk het al dat hij “nog liever in een gracht” sterft. In een brief aan alle leden van zijn Conservative Party insinueert Johnson nu dat hij nog liever de wet breekt dan bij de EU te smeken om uitstel. Het voedt de geruchten dat hij intensief op zoek is naar een achterpoortje om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Boris Johnson wil absoluut in Downing Street 10 blijven. Photo News

Zelf opstappen – en zo vermijden dat hij effectief uitstel moet vragen – is blijkbaar geen optie voor Johnson. Hij wil absoluut in Downing Street 10 blijven om de Brexit tot een goed einde te brengen en om Labour-leider Jeremy Corbyn te verslaan, aldus de Britse media. Maandag trekt Johnson naar het Lagerhuis met een voorstel voor nieuwe verkiezingen op 15 oktober.

Martelaar Boris

Iain Duncan Smith Partijgenoot Boris Johnson “Hij zal als martelaar beschouwd worden als hij ervoor kiest de wet te overtreden en daarvoor naar de gevangenis gestuurd wordt”

Intussen winnen verschillende Britse parlementsleden juridisch advies in om stappen te ondernemen als premier Johnson de wet effectief zou negeren. Labour plant voorlopig geen gerechtelijke stappen, zegt Jeremy Corbyn. “We zijn wel op de hoogte van acties die voorbereid worden”, zei Corbyn aan de BBC. Hij zegt ook dat Labour bereid is nieuwe verkiezingen te aanvaarden “zodra het gevaar van een van een no deal op 31 oktober geweken is”.

Tory-partijgenoot Iain Duncan Smith spoort Johnson intussen aan om door te zetten. “Hij zal als een martelaar beschouwd worden als hij ervoor kiest de wet te overtreden en daarvoor naar de gevangenis gestuurd wordt”, verklaarde Smith aan The Daily Telegraph. “Dit is een zaak van het parlement tegen het volk. Boris Johnson staat aan de kant van het volk, dat ervoor koos de EU te verlaten. Het volk is soeverein, want het verkiest het parlement. Maar dat parlement wil de wil van het volk nu opzijschuiven.”

Verdeeld volk

Dat het volk verdeeld is, tonen de protesten die dit weekend overal in het Verenigd Koninkrijk gehouden worden. Ook in de hoofdstad werd zaterdag opnieuw betoogd tegen Johnson en zijn Brexitstrategie.

“Stop de staatsgreep”, vraagt deze demonstrante. EPA-EFE

De Brexit had normaal al eind maart achter de rug moeten zijn, maar Johnsons voorgangster Theresa May moest de Europese leiders al tweemaal om uitstel vragen nadat het parlement op de rem was gaan staan voor haar deal. De nieuwe deadline is 31 oktober, maar ook die datum lijkt onhaalbaar als de Britten nog een akkoord willen sluiten met de EU.