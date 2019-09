Politiebescherming voor Canadese milieuminister na beledigingen en bedreigingen: “Barbie bitch, rot weg in de hel”

De Canadese minister van Milieu, Catherine McKenna, is onder politiebescherming geplaatst na een golf van beledigingen en bedreigingen in verband met haar standpunt over klimaatverandering.

“Het luidruchtige seksisme en de hatelijke opmerkingen gericht aan mensen die werken tegen klimaatverandering zijn onaanvaardbaar”, stelt McKenna.

Op straat en online

De minister zegt dat ze zowel op de sociale media als op straat geconfronteerd wordt met beledigingen en bedreigingen.

McKenna zorgde ervoor dat Canada als doel heeft om tegen 2030 30 procent minder CO2 uit te stoten tegenover 2005 in het kader van het klimaatakkoord van Parijs. Op de sociale media wordt ze daardoor onder meer “klimaat Barbie”, “Barbie bitch”, “verrader”, “stuk afval” en “vijand van het volk” genoemd. En ook haar familie werd al meerdere keren bedreigd. Sommige mensen hebben al gewenst dat zij en haar kinderen fatale ziektes krijgen, anderen zeggen dat ze “moet wegrotten in de hel”. McKenna kreeg ook a l meerdere geseksualiseerde haatberichten.

“Ik ben iemand die probeert haar job te doen, haar leven te leven, te praten met mensen”, zegt McKenna. “Dit zal me niet doen stoppen, maar ik hoop wel dat het stopt.” McKenna zegt dat sinds ze verkozen is, ze al bedreigingen krijgt, maar dat die de laatste maanden veel erger en steeds meer persoonlijk zijn geworden.

Ongewoon

Het is zeer uitzonderlijk dat een Canadese politicus politiebescherming moeten krijgen, zelfs op het hoogste niveau. Het is in het land niet ongewoon om een minister te zien op de fiets onderweg naar een persconferentie of tegen te komen in de supermarkt.

Verkiezingen

De strijd tegen de opwarming van de aarde belooft een belangrijk thema te worden bij de verkiezingen in oktober. De twee belangrijkste politieke partijen, die nek aan nek staan in de peilingen, staan lijnrecht tegenover elkaar over dat thema. Dat zorgt voor een groeiende polarisatie.

De liberale premier Justin Trudeau, die zichzelf wil opvolgen, verdedigt de klimaatmaatregelen terwijl zijn belangrijkste tegenstander, de conservatief Andrew Scheer, belooft heeft de CO2-belasting onmiddellijk af te schaffen als hij verkozen is.