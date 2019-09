In het zog van Nadine W. (49), de vrouw die uit noodzaak altijd gratis croque-monsieurs eet

Haar onverzorgde haren en uitgemergelde gezicht verraden structurele armoede, haar blik toont wantrouwen, haar parlée is onverstaanbaar. Tafelschuimster Nadine W. (49) moest deze week in Kortrijk, Gent én Brugge “voor de elfendertigste keer” voor de strafrechter verschijnen. Jarenlang dakloos, sinds kort in de cel, omdat ze na een jeugd vol psychoses en miserie steevast zonder te betalen Vlaamse horecazaken afschuimt. “Zonder geld kan ik mijn leven toch niet omgooien?”

“Het einde van deze never ending story is in zicht, denk ik. We zijn qua rechtszaken gelukkig al tot op drie weken van haar arrestatie genaderd.”

West-Vlaams procureur Yves Segaert kan een zweem van opluchting ...