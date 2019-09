75 jaar later volgt Etienne de route waarmee zijn vader Robert de bevrijding van Antwerpen inzette

Antwerpen / Boom / Willebroek - 75 jaar geleden werd Antwerpen bevrijd. Dat werd dit weekend gevierd in de Scheldestad. Het is onder andere dankzij Robert Vekemans dat de stad bevrijd kon worden.

Robert was in 1940 door de Duitsers vervroegd vrijgelaten als krijgsgevangene. Net voor de bevrijding, wist hij de Britse pantsertroepen, die vanuit Brussel op weg waren naar Antwerpen, in Breendonk te overtuigen de Rupel over te steken aan de tolbrug tussen Klein-Willebroek en Boom. Via het centrum van Boom vielen de Britse troepen uiteindelijk de verraste Duitse troepen in de rug aan op de nu nog bestaande en toen zwaar bewaakte Rupelbrug.

De Bevrijdingscolonne vertrok zaterdag vanuit het Fort van Breendonk naar het Stadspark van Antwerpen, met onder andere haltes in Boom en Klein-Willebroek. Etienne Vekemans, de zoon van Robert, mocht tijdens de parade plaatsnemen in de Humber Scout Car, exact hetzelfde type voertuig als de wagen waarin zijn vader de geallieerden Antwerpen binnen leidde.

Beeld van Robert Vekemans op de Kaai in Boom. Foto: Joris Herregods

Foto: Joris Herregods