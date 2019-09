Ereschepen en gemeenteraadslid plots overleden op vakantie

Bonheiden - Oud-schepen en gemeenteraadslid Jan Thirion van Bonheiden is op 69-jarige onverwachts overleden op vakantie in Spanje aan een hartaanval. Dat bevestigen burgemeester Lode Van Looy (BR) en zijn partijgenoten van N-VA Guido Vaganée en Geert Teughels.

Thirion was in totaal acht jaar schepen (2006-2010 en 2013-2016) en werd bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen verkozen tot N-VA-gemeenteraadslid. Hij nam de functie ook op. Hij is ook ereschepen. De familie was zaterdag niet bereikbaar voor een reactie. Burgemeester Van Looy kondigde het nieuws aan bij de aanvang van zijn speech naar aanleiding van het einde van de werken in Rijmenam. Zijn partijgenoten die pas zaterdag het nieuws vernamen reageren vol ongeloof. “Jan was een echte Rijmenammenaar en kende zijn dossiers door en door. Het was een innemend man, we vernamen het nieuws pas zaterdagochtend”, zegt gemeenteraadslid en collega Geert Teughels. “Acht jaar geleden heeft hij ons als toen nog jonge partij veel bijgebracht. Hij deelde de ervaring die hij opbouwde als schepen en heeft ons tijdens de vorige legislatuur vooruitgeholpen. Jan was bovendien een volksmens.”

Zijn stijl, met humor

Volgens oud-burgemeester en fractieleider in de gemeenteraad voor N-VA Guido Vaganée deed Thirion het op zijn manier. “Jan had zijn eigen stijl, met humor maar vooral het menselijk contact was voor hem cruciaal. Waar hij vooral niet tegen kon is onrechtvaardigheid. Door die eerlijkheid zetelde hij meer dan twintig jaar onafgebroken in de gemeenteraad. Hij was zeer begaan om wijk De Mart in Rijmenam en vond dat de wijk soms wat stiefmoederlijk werd behandeld. Hij kwam uit het verenigingsleven en groeide op die manier door naar schepen”. Teughels zegt nog dat Thirion een ‘groen’ schepen was avant la lettre. “Een materie die hem mateloos interesseerde”.