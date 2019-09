Jonge vrouw sterft bij val van iconische rotsformatie: “Ze deed waar ze zoveel van hield”

In het Amerikaanse Yosemite National Park is een wandelaarster gestorven nadat ze van de bekende Half Dome viel. Dat gebeurde afgelopen donderdag, zo melden officials van het nationale park.

De 29-jarige Danielle Burnet uit Lake Havasu City in de Amerikaanse staat Arizona viel meer dan 150 meter op rotsen naar beneden. Toen parkwachters bij de vrouw toekwamen, bleek Danielle overleden. “Het is met veel pijn in het hart dat we jullie laten weten dat onze mooie Danielle ons verlaten heeft terwijl ze iets deed waar ze zoveel van hield”, klinkt het bij haar familie.

Het incident wordt onderzocht. Vermoedelijk is de jonge vrouw uitgegleden op het einde van het 13,7 kilometer lange wandelpad. Daar wordt het pad (in de periode van mei tot oktober) begeleid met stalen kabels. Wie de rotsformatie wil bewandelen, heeft daar een toelating voor nodig. Dagelijks krijgen maar 300 mensen zo’n toelating. Die worden willekeurig uitgeloot.

Half Dome is een bekende rots in Yosemite NP die jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Het is de meest herkenbare rotsformatie van het nationale park. Hij reikt meer dan 1.444 meter boven het dal uit. De vrouw viel aan de minder steile kant van de granieten Half Dome, die bewandelbaar is. De noordwestelijke wand van de Half Dome is zo steil dat het lijkt alsof de halve berg is verdwenen. Die wand is bijzonder populair bij alpinisten.

3e dode in 9 jaar

De vorige dode op de Half Dome was in mei 2018. Toen stierf een wandelaar nadat die uitgleed in zware weersomstandigheden. Voordien was het geleden van 2010 dat er nog iemand om het leven kwam.