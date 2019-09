Boris Johnson wil wet naast zich neerleggen, maar “hij zal ontslag moeten nemen als hij dat doet, anders kan hij naar de cel”

Als de Britse premier Boris Johnson zich niet houdt aan de wet die hem dwingt een nieuw uitstel voor de Brexit te vragen als er tegen eind oktober geen nieuw akkoord met de Europese Unie (EU) uit de bus komt, zou hij een wettelijke en constitutionele crisis veroorzaken die zou uitdraaien op zijn ontslag. Dat blijkt uit juridisch advies van Labour dat zondag in de Britse krant The Guardian online staat.

Zaterdag raakte bekend dat Johnson zich enkel “in theorie” gebonden voelt aan de wet die vrijdag is gestemd. Die wet dwingt hem een nieuw uitstel voor de Brexit te vragen als er tegen eind oktober geen nieuw akkoord is met de Europese Unie (EU). Johnson wil eerder de wet naast zich neerleggen dan om nieuw uitstel vragen, uitstel dat hij “zinloos” noemt.

LEES OOK. De laatste zet van Boris ‘martelaar’ Johnson? Brits premier suggereert wet te breken om no deal-Brexit te forceren

Uit de conclusies van een team van vooraanstaande ledens van de Queen’s Counsel die zijn verzonden naar Keir Starmer, de Brexit-schaduwminister van Labour, blijkt dat de premier veroordeeld kan worden door een rechtbank als hij probeert in de nummer 10 te blijven terwijl hij weigert de wetgeving te gehoorzamen.

LEES OOK. Britse minister Amber Rudd stapt op: “Aanslag op waardigheid en democratie”

Voormalig procureur generaal Dominic Grieve zegt dat Johnson gebonden is aan de wet zoals elke andere burger. “En als hij probeert die te negeren, dan zal de regering voor het gerecht worden gebracht om die te dwingen zich toch aan de wet te houden en uitstel voor de Brexit te vragen. Doet Johnson dat dan nog steeds niet, dan kan hij naar de gevangenis gestuurd worden.”

En ook de voormalige directeur van het Openbare Ministerie, Lord MacDonald, zegt iets gelijkaardig.”Word je schuldig bevonden aan het niet naleven van een wet, dan moet je naar de cel”, zegt hij.

Maandag bekrachtiging van wet

Het Britse Hogerhuis stemde vrijdag de wet om de Brexit te verdagen. Het Lagerhuis had de wet, die een Brexit zonder akkoord uitsluit, woensdag al goedgekeurd. Wellicht maandag zal de koningin de wet bekrachtigen. Donderdag had Johnson al verklaard nog “liever dood in een gracht” te liggen dan de Europese Unie opnieuw een uitstel van de Brexit te vragen. De premier wil het Verenigd Koninkrijk tegen 31 oktober “met of zonder akkoord” uit de EU loodsen.