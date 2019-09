Vijf maanden nadat politieman zijn gezin uitmoordde, zoekt familie nog altijd naar antwoorden: “Hij stond bekend als gewelddadige narcist, hoe kon hij dan aan dienstwapen en kogels komen”

De dag dat de Wijnegemse cafébazin Dominique Verelst (40) voor het eerst tegen haar man het woord “scheiding” uitsprak, moordde hij hun gezin uit. Politieman Peter Pandelaers haalde zijn dienstwapen en schoot Dominique en hun twee kinderen Jack (9) en Jamie (11) in koelen bloede dood. Vijf maanden later zoekt haar familie nog steeds naar antwoorden. “Hij zei zo vaak ‘ik maak je kapot’ dat niemand het geloofde.”

“Ze heeft nog naar papa gebeld om hem te vertellen dat ze het grote woord had uitgesproken: ze had Peter verteld dat ze wilde scheiden. Maar papa sliep. Nadien heeft ze nog naar mij gebeld, maar ik was ...