Voetbalfans delen bizar advies voor het EK: “Probeer je vriendin nú zwanger te maken”

De liefde voor voetbal kan ver gaan. Erg ver. Engelse voetbalfans die in de zomer van 2020 niets willen missen van het Europees kampioenschap voetbal, raden elkaar aan nú werk te maken van… kinderen.

Want, zo klinkt de redenering, wie in de komende weken zijn vrouw of vriendin zwanger maakt, heeft grote kans op twee weken vaderschapsverlof tijdens het EK. Dat meldt The Sun.

If you or your other half get pregnant in the next week or so, your maternity/paternity leave will kick in just in time for Euro 2020.



There'll be a screaming baby rolling all over the place, but you could just choose not to watch the Portugal games ?? — Nostalgia Cases (@nostalgiacases) September 3, 2019

De tips worden op grote schaal gedeeld en becommentarieerd op sociale media. Er zijn immers ook nadelen aan vaderschapsverlof, volgens sommigen. “Een huilend kind en slapeloze nachten. Klinkt goed als er voetbal op televisie is...”

En het kan ook helemaal misgaan: “Stel je voor: het kind wordt later dan verwacht geboren en Engeland haalt de finale. Dan mis je dus de geboorte van je kind.”

Fan ‘Lisa’ is alvast overtuigd dat haar vriend het “advies” heeft gelezen: “Mijn vriendje vertelde me zojuist dat hij kaartjes heeft voor drie (EK-)wedstrijden. Daarna begon hij over kinderen. Ik denk dat hij die tweet heeft gelezen.”

En ‘Sam’ vindt het een slecht idee. Want als het lukt, “dan mis je de helft van de wedstrijden en de wedstrijden die je wel ziet, zie je niet in de kroeg met maten (maar thuis) en met een huilende baby in de kamer. Waardeloos idee.”

Het EK voetbal begint in juni 2020 en wordt in 12 steden in Europa afgewerkt. De finale is op Wembley in Londen.