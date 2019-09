AA Gent-aanvaller Jonathan David maakt indruk bij Canada met héérlijk doelpunt en een record

Jonathan David remains patient and calmly slides the ball home for a record breaking finish! 2-0 #CANMNT #CNL #OurHouse pic.twitter.com/j8L7AqEfQU

Jonathan David houdt ook tijdens de interlandbreak zijn goede vorm aan. De 19-jarige Canadees zit in 11 officiële partijen bij Gent dit seizoen al aan zes doelpunten en vier assists, en ook bij de nationale ploeg laat hij de netten trillen. David scoorde in het Concacaf Nations League-duel tegen Cuba de 2-0 na een heerlijke controle en dito dribbel.

Canada won uiteindelijk ruim met 6-0, David mocht na een uur spelen en bij een 4-0-voorsprong gaan rusten. In de nacht van dinsdag op woensdag neemt Canada het opnieuw op tegen Cuba.

Het doelpunt betekende voor David - die in acht interlands bij de grote jongens al tien keer raak trof - overigens een record. Nooit eerder maakte een Canadese international acht doelpunten in één kalenderjaar. David had goeie herinneringen aan Cuba, want in juni lukte hij al eens een hattrick tegen het land.