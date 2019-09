Amerikaanse jongen (8) wordt in de tuin aangevallen door een poema, en overleeft

Pike Carlson was op 21 augustus met zijn broertje Gage aan het spelen in de tuin. Toen hij via een heuvel naar beneden wandelde om een praatje te maken met een buurman, zag hij ineens een poema op een steen zitten. Enkele seconden later volgde de aanval.

“Hij sprong op mij”, herinnert Pike zich. “We rolden samen de heuvel af en de poema probeerde mij onder een boom te duwen. Ik probeerde te slaan, kon uiteindelijk een stok pakken en probeerde die in zijn oog te steken. Maar de stok brak af.”

Intussen was zijn broertje Gage in allerijl naar hun papa Ron gelopen. Toen hij niet veel later aankwam, zag hij zijn zoontje vastgepind onder de poema liggen. Uiteindelijk slaagde Ron erin het dier weg te jagen door heel luid te roepen. De poema sloeg op de vlucht.

Pike kreeg meer dan zestig hechtingen in het gelaat en moest een operatie ondergaan aan zijn oogbal. Vermoedelijk zullen er later nog operaties nodig zijn.

De poema in kwestie is inmiddels samen met nog een andere mannelijke poema geëuthanaseerd nadat ze waren aangetroffen bij het karkas van een geit. Dat meldt ‘Colorado Parks & Wildlife’ in een persbericht.

This 8-year-old fought off a mountain lion attack with a stick.



“I tried to punch it in the eye... Just fight.”



He wrestled the lion until his dad rushed in to help. Two surgeries, stitches, and dozens of staples to close the wounds, Pike Carlson survived the fight. #9News pic.twitter.com/wmcCnSMpea