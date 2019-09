Nu ook 44-jarige actrice beschuldigd in misbruikschandaal Epstein: “Ik moest mijn kleren uitdoen, zodat ik het zelf ook kon voelen”

De voorbije weken werd vooral gekeken naar Ghislaine Maxwell als een van de spilfiguren in de zaak rond het vermeende misbruik van miljardair Jeffrey Epstein. Maar nu komt ook een andere vrouw in het vizier: de 44-jarige Emmy Tayler. Ook zij zou nauw betrokken zijn bij het misbruikschandaal.

De Britse Emmy Tayler was jarenlang in dienst van Jeffrey Epstein. Daardoor behoorde ze tot de inner circle van de miljardair. Dat ‘in dienst zijn’ hield onder andere in dat ze meisjes opleidde hoe die Epstein moesten masseren, zo blijkt uit de getuigenissen van een van de slachtoffers. Zo zegt Johanna Sjoberg: “Emmy nam me mee naar de badkamer van Jeffrey. Hij was daar ook. We masseerden hem allebei. “Daarna deed Emmy zelf haar kleren uit en ging ze op de massagetafel liggen. Jeffrey liet toen handelingen zien die hij leuk vond. Daarna moest ik mijn kleren uitdoen en droegen ze mij op om op de massagetafel te gaan liggen, zodat ik het ook zelf kon voelen. Toen masseerden ze me beiden.”

Epstein Foto: AFP

Ook andere vermeende slachtoffers noemen de naam van Tayler als iemand die behoorde tot de intieme kring van Epstein, zo blijkt uit rechtbankdocumenten.

Tayler zelf ontkent alle beschuldigingen. Haar famlie zegt dat ze radeloos en geshockeerd is na wat er over haar in de pers is verschenen. “Ze werkte als personal assistent van Ghislaine (Maxwell, red.), maar dat was in 2001. Ze wist niets af van seksslavinnen van Epstein”, klinkt het.

Zorro Ranch

Tayler, zelf een Britse, ontmoette Maxwell in de VS toen ze naar daar trok om model of actrice te worden. Ze kreeg van Maxwell een appartement in Florida. Tayler werd in dienst genomen om klusjes en papierwerk van Ghislaine Maxwell te doen.

Ghiaslaine Maxwell is die andere Britse vrouw die betrokken zou zijn bij het misbruikschandaal. Zij wordt gezien als de vrouw die meisjes ronselde voor Epstein om zijn seksslavinnen te zijn. Volgens Sjoberg noemde Maxwell ook Emmy ‘haar slaaf.’ Aanklagers vermoeden dat ook Tayler minderjarige meisjes ronselde voor Epstein. Dat deed ze vanuit ‘Zorro Ranch’ in New Mexico. De FBI onderzoekt nu die ranch als mogelijk onderdeel van het misbruiknetwerk. Zo zou Maxwell bijvoorbeeld geholpen hebben een 15-jarig meisje naar de ranch te krijgen en zou ze daarna ook mee met Epstein het meisje misbruikt hebben.

Tayler woont momenteel weer in Oxford en heeft werk als voice-over. Ze was niet bereikbaar voor commentaar.

Zelfmoord in cel

Jeffrey Epstein beroofde zichzelf vorige maand van het leven, in de cel waar hij zat in afwachting van zijn proces rond vrouwenhandel en misbruik van minderjarige meisjes. Daar zat hij sinds juli. Hij was een Amerikaanse financier en veelvuldig miljonair en had veel invloedrijke vrienden, zoals regisseur Woody Allen, prins Andrew of Donald Trump.

