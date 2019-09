Britse staatssecretaris voor Milieu wordt nieuwe minister van Arbeid

De Britse staatssecretaris voor Milieu Therese Coffey wordt de nieuwe Britse minister van Werk en Pensioenen. Ze volgt Amber Rudd op, die zaterdagavond aankondigde ontslag te nemen en op te stappen uit de conservatieve fractie, een zware klap voor premier Boris Johnson. Dat heeft een regeringswoordvoerster zondag bevestigd aan het Duitse persagentschap dpa.

De 55-jarige Rudd is parlementslid sinds 2010, na een carrière in de journalistiek. Ze maakte samen met de voormalige Britse premier Theresa May carrière in de politiek en werd minister van Binnenlandse Zaken en later van Werk en Pensioenen. Ze heeft de reputatie eurofiel te zijn.

“Ik kan niet klaarstaan en toekijken hoe goede, loyale, gematigde conservatieven weggestuurd worden”, aldus Rudd. Johnson had dinsdag 21 ‘rebellerende’ Tories uit de partij gezet.

Rudd stapt niet alleen op uit de regering, waarin ze een zwaargewicht was, maar ook uit de conservatieve partij, waar ze de strategie van de premier bekritiseerde.

Bij het brexit-referendum steunde Rudd de remain-campagne. En hoewel ze initieel tegen een ‘no deal’ brexit was, stapte ze toch in de regering van Johnson. Ze stelt dat die ‘no deal’ op de tafel moest liggen om tot een ander akkoord met de Europese Unie te kunnen komen, schrijft ze in haar brief gericht aan de premier. “Ik geloof niet langer dat het belangrijkste doel van de regering is om uit de EU te stappen met een akkoord”, klinkt het.

Johnson heeft zijn hele politieke overleven verbonden aan een brexit op 31 oktober, liefst met een akkoord maar zonder als dat moet.