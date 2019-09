Fietser in Boorsem om het leven gekomen na aanrijding met auto

Maasmechelen -

Bij een verkeersongeval in Boorsem (Maasmechelen) is zondagvoormiddag een fietser om het leven gekomen. De fietser werd in voorlopig onbekende omstandigheden door een voertuig aangereden. Dat gebeurde rond 11.15 uur op de Windmolenweg, aan de brug over het kanaal Zuid-Willemsvaart.