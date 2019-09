Drie gewonden bij twee vechtpartijen in het Leuvense uitgaansleven, daders kunnen ontkomen

Leuven - Bij twee vechtpartijen in het Leuvense uitgaansleven zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie lichtgewonden gevallen die allen naar het ziekenhuis werden overgebracht voor verzorging. Eén van hen verloor hierbij even het bewustzijn. De daders konden ontkomen vooraleer de politie ter plaatse kwam. Dat meldt de lokale politie.

Het is al wekenlang onrustig tijdens de weekendnachten op en rond de Oude Markt in Leuven. Vorig weekend raakten tijdens schermutselingen nog twee agenten gewond en werden in totaal tien amokmakers opgesloten. Afgelopen weekend rekende de politie nog twee personen in die een mes op zak hadden. Tegen hen werd een pv opgesteld wegens illegale wapendracht.

Omwille van de aanhoudende overlast besliste burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) medio augustus na overleg met de korpschef van de lokale politie en de vzw Oude Markt, om tijdens de weekends extra politiepatrouilles in te zetten. In het kader van de opmaak van het zoneveiligheidsplan worden dit najaar nog bijkomende maatregelen verwacht.