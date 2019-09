“De situatie is heel ernstig”: al minstens twintig honden gestorven door mysterieuze ziekte in Noorwegen

In Noorwegen zijn de voorbije weken minstens twintig honden gestorven aan een mysterieuze ziekte. Gezonde, sterke honden worden plots ernstig ziek en sterven binnen de 24 uur na de eerste symptomen. De bevoegde instanties voeren een onderzoek, maar tasten voorlopig in het duister.

De meldingen van zieke en dode honden komen uit meerdere steden in het land. Onder meer in de hoofdstad Oslo, in de zuidwestelijke stad Bergen, in de meer noordelijke stad Trondheim en in de provincie Nordland, in het hoge noorden, zijn honden ziek geworden en/of gestorven.

De overleden dieren hadden allemaal dezelfde symptomen: ze kregen bloederige diarree en braakten bloed. Ze waren kerngezond voor de ziekte toesloeg. En nadien ging het razendsnel: binnen de 24 uur na de eerste verschijnselen waren ze gestorven.

De honden behoorden tot verschillende rassen en hadden uiteenlopende leeftijden. Ook kregen ze voer van verschillende merken.

“Heel ernstig”

Het Noorse agentschap voor voedselveiligheid, het Noorse veterinaire instituut en dierenartsen aan de Milieu- en Biowetenschappelijke Universiteit (NMBU) hebben een uitgebreid onderzoek opgestart, maar voorlopig tasten ze in het duister.

“De ziekte is heel ernstig, maar we weten niet of dit iets besmettelijk is”, zegt woordvoerder Ole-Herman Tronerud aan de Noorse openbare omroep NRK. “Gezonde, sterke honden die zo snel sterven, dat is ernstig”, zegt Jorun Jarp, directeur bij het voedselagentschap. “Het is een situatie die ik nog niet eerder meegemaakt heb.”

Oorzaak?

Op drie van de overleden honden zijn intussen autopsies uitgevoerd, maar die kunnen nog geen definitieve conclusie brengen. De onderzochte dieren hadden allemaal een ernstige darmaandoening en hadden twee bacteriën in hun lichaam: de Clostridium perfringens en de Providencia alcalifaciens. Maar het is nog te vroeg om te zeggen of die bacteriën de oorzaak zijn. De onderzoekers houden alleszins alle opties open: van virussen over bacteriën en schimmels tot parasieten. Van vergiftiging lijkt geen sprake.

De autoriteiten raden baasjes intussen aan om uit voorzorg het contact met andere honden te beperken en hun hond aan de leiband te houden.