Lichaam van zoon van met messteken vermoord koppel uit de Schelde gehaald

In dit huis in Thimougies (Doornik) vond het gerecht de lichamen van Henry Vanlerberghe en Lena Vangheluw

Oudenaarde / Kluisbergen - De zoon van het gepensioneerde koppel, Henry Vanlerberghe en Lena Vangheluwe, uit Kluisbergen dat in hun woning in Thimougies vermoord werd teruggevonden, is overleden. Het lichaam van de man werd donderdag uit de Schelde in Oudenaarde gehaald.

Het gaat om de zoon uit het eerste huwelijk van Lena. Een autopsie moet nog duidelijk maken aan wat de man is overleden. Maar het is zo goed als zeker dat er een verband is met de dood van Henry en Lena .

Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of een wanhoopsdaad gaat. Het lichaam van de man werd alleszins gevonden nog voor het gepensioneerde koppel dood werd teruggevonden in Doornik, op vrijdag.

Lena en Henry hadden zich na hun pensioen teruggetrokken net over de taalgrens. Jarenlang hadden ze een groentezaak uitgebaat in Kluisbergen. Donderdagavond was een neef van het koppel langsgeweest, maar hij zag door het raam hoe zijn oom in de zetel lag te slapen en besliste het koppel met rust te laten. Toen hij op vrijdagochtend zijn oom nog op exact dezelfde plek in die zetel zag liggen, besefte de neef dat er iets grondig fout was. De politie en het gerecht van Doornik stelden vast dat zowel Henry Vanlerberghe als zijn vrouw Lena met messteken om het leven waren gebracht. Wellicht gebeurde dat donderdag al.