Pandatweeling in Pairi Daiza is één maand oud: zo hard zijn de diertjes al veranderd

De pandatweeling in Pairi Daiza is zondag één maand oud geworden. De kleintjes verkeren in perfecte gezondheid en zijn al flink veranderd sinds de geboorte.

Pairi Daiza postte dit weekend een update over de pandatweeling op Facebook.

“Het is nog lang geen tijd voor een verjaardagstaart natuurlijk, maar vandaag kunnen we wel al een eerste feestje vieren voor onze kleine pandatweeling”, klinkt het. “Baby Boy en Baby Girl zijn nu één maand oud. Sinds hun geboorte op 8 augustus staan onze pandaverzorgers en Chinese experts 24 uur op 24 paraat voor hen. Beide panda’s verkeren dan ook in perfecte gezondheid!”

“In de eerste vier weken van hun leven hebben Baby Boy en Baby Girl heel wat veranderingen doorgemaakt. Niet alleen zijn ze van 150 gram naar meer dan 1 kilo lichaamsgewicht gegaan, er zijn ook heel wat vlekken en haar bijgekomen. Bekijk zelf maar hun wonderbaarlijke evolutie dankzij deze twee fotomontages.”

