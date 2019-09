Duitsers meer geïnteresseerd in Máxima dan in Mathilde

Een documentaire over koningin Máxima heeft op de Duitse televisie een pak meer kijkers getrokken dan een gelijkaardige over koningin Mathilde. Is de Nederlandse vorstin interessanter en boeiender dan de Belgische? Of speelt er meer mee?

ZDF, Duitslands grootste tv-zender, heeft de voorbije zaterdagavonden een reeks reportages over jonge, Europese koninginnen uitgezonden. Vorige week stond koningin Mathilde centraal in een drie kwartier durende aflevering.

Dat leverde leuke fragmenten op. Bijvoorbeeld eentje waarin ze telefoon krijgt van Filip (“Dit is mijn echtgenoot”), en zijn oproep negeert. De docu bereikte 1.820.000 Duitsers, wat volgens de makers een aardig kijkcijfer is. Ze ontvingen naar eigen zeggen ook veel positieve reacties.

Mathilde, Letizia en Máxima, drie jonge koninginnen op de Duitse tv. Foto: ZDF

Zaterdagavond kwam de reportage over de Nederlandse koningin Máxima op het scherm. Die haalde 2.660.000 kijkers. Met andere woorden: 840.000 belangstellenden meer.

Claus en Bernhard

Er is een reden waarom Mathilde minder weet te boeien dan Máxima. Onbekend maakt onbemind. De Duitsers hebben nu eenmaal meer voeling met het Nederlandse koningshuis dan het Belgische.

Prins Claus, de echtgenoot van oud-koningin Beatrix en vader van koning Willem-Alexander, was een Duitser. Net zoals prins Bernhard, de man van koningin Juliana en grootvader van Beatrix. Er is dus een familieband. Daarvan profiteert Máxima mee. Ze kan met de Britse prinsessen Kate Middleton en Meghan Markle wedijveren als covermodel in Duitse boulevardbladen. De naam van Mathilde daarentegen doet niet echt een belletje rinkelen.

De kijkers kregen in de documentaire over Mathilde nochtans meer te zien dan die over Máxima. Er waren meer exclusieve beelden. Zo mocht ZDF uitzonderlijk een werkvergadering van de Belgische vorstin in haar bureau op het koninklijk paleis filmen. “We wilden dat absoluut doen”, zegt reportagemaakster Julia Melchior. “Haar werk is meer dan alleen handen schudden. Vijftig procent speelt zich achter de schermen af.” Bij Máxima bleven de deuren gesloten.