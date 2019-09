Gevaarlijke situatie aan overweg: twee lichten vlak na elkaar geven verschillend signaal

Antwerpen - Een bestuurder is vrijdag in een gevaarlijke situatie beland aan een spooroverweg aan de Antwerpse haven. Het ene verkeerslicht stond op groen, dat een meter verder op rood. Het gaat om een fout, die ondertussen hersteld is. “Het is ongelukkig”, zegt spoorwegbeheerder Infrabel.

De foto werd afgelopen dinsdag op Facebook geplaatst. Er kwamen meteen tientallen reacties op, en het bericht werd meer dan tweeduizend keer gedeeld. “Geachte Belg, gelieve u morsdood te rijden. Enkel in België mogelijk”, schrijft de man die de foto post erbij.

Spoorwegbeheerder Infrabel werd vrijdag op de hoogte gebracht van de foto, en liet de situatie meteen nakijken. “Het is een ongelukkige situatie en plaatsing”, zegt woordvoerder Frédéric Petit. “Het had te maken met de koppeling van die twee lichten. Daar was iets mis mee. We hebben dat aangekaart en het is vrijdag verholpen.”

Indien u zich in uitzonderlijke gevallen voor dergelijke situaties bevindt, is het verkeerslicht het dichtst bij de overweg datgene waar u naar moet kijken. “Dat is prioritair”, zegt Petit. In dit geval mocht de bestuurder dus niet doorrijden. “Het is heel goed dat de bestuurder dit gesignaleerd heeft. Ik kan me voorstellen dat het een verwarrende en gevaarlijke situatie was. Maar laat ons duidelijk zijn: aan een rood licht moet je altijd stoppen.”