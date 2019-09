Nog duizenden vermisten op Bahama’s na doortocht orkaan Dorian: “90 procent van Marsh Harbour verwoest”

De doortocht van orkaan Dorian op de Bahama’s was nog verwoestender dan tot nu toe gedacht werd. Duizenden mensen zijn er nog vermist en volgens de Verenigde Naties is in sommige steden, zoals Marsh Harbour, 90 procent van alle huizen, gebouwen en infrastructuur vernield. Reddingsacties moeten verdere schade beperken.

De Bahama’s kregen vorige week te maken met de zwaarste storm van de laatste decennia. Met krachtige windstoten tot 280 kilometer per uur richtte orkaan Dorian een spoor van vernieling aan. Op luchtbeelden bleek hoe ernstig de situatie was: er lijken nog amper huizen recht te staan en vele duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Met boten, vliegtuigen, privéjets en helikopters worden de bewoners van de eilanden naar Florida gebracht.

43 doden

Foto: AFP

Tot vandaag werden al 43 doden geteld. Dat getal lijkt nog heel voorbarig, want volgens hulpinstanties is het verre van ondenkbaar dat het de komende dagen nog enorm zal oplopen. Er zijn immers nog duizenden mensen vermist. Verwacht wordt dat er nog honderden lichamen gevonden moeten worden onder het puin.

“Er zijn twee vrachtwagens met koeling onderweg”, zegt Caroline Burnett-Garraway, hoofd van de medische staf in het Princess Margaret Hospital in Nassau, aan BBC. “We hebben heel veel lijkzakken besteld.”

90 procent vernield

Foto: AFP

Volgens de Verenigde Naties hebben 70.000 mensen in de zwaarst getroffen delen van de Bahama’s hulp nodig. WFP, het wereldvoedselprogramma van de VN, meldt dan weer dat 90 procent van de huizen, gebouwen en infrastructuur in de stad Marsh Harbour vernield is. Duizenden inwoners schuilen er in een overheidsgebouw, een kerk en een ziekenhuis, met amper voedingsmiddelen. “De nood is gigantisch”, zegt WFP-woordvoerder Herve Verhoosel. “De evacuaties gebeuren via ferry, honderden inwoners vluchten hier dagelijks weg.”

Vanuit tal van landen is hulp onderweg naar de Bahama’s. Ook een heleboel organisaties en bedrijven bieden mee noodhulp aan waar ze kunnen.

Waar is Dorian?

Sinds de doortocht op de Bahama’s heeft orkaan Dorian al flink aan kracht ingeboet. Hij zet nu koers richting Canada, al wordt niet verwacht dat hij daar even grote vernielingen kan aanrichten.

Foto: AFP

bekijk ook

Nederlandse marine trotseert monstergolven door orkaan Dorian

Eerste dode door verwoestende orkaan Dorian op Bahama’s: “Het gaat hen jaren, zelfs een decennium, kosten om hiervan te herstellen”