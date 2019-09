Drie politiemannen lichtgewond bij vechtpartij in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas - In het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas zijn in dee nacht van vrijdag op zaterdag drie politiemannen lichtgewond geraakt bij een vechtpartij op de Grote Markt, waar dit weekend de jaarlijkse Vredefeesten plaatsvinden. Er werden vijf personen opgepakt, die vervolgd worden voor slagen en verwondingen.

De Vredefeesten met het bijhorende ballonfestival verlopen zonder grote incidenten, maar in de nacht van vrijdag op zaterdag was er rond middernacht wel een vechtpartij aan een café op de Grote Markt. Toen de politie tussenkwam, keerden de amokmakers zich tegen de agenten. Drie politiemensen raakten lichtgewond, waarbij één agent even arbeidsongeschikt zal zijn. De politie kon vijf verdachten oppakken. Ze brachten een nacht in de cel door en zullen vervolgd worden voor opzettelijke slagen en verwondingen aan de politie.