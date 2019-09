Vlogen Rode Duivels met Sabena naar Brussel? Foutje op luchthaven van Rimini

Achttien jaar is het faillissement van Sabena geleden, maar helemaal weg is de vliegtuigmaatschappij niet. Dat bleek afgelopen weekend toen de Rode Duivels het vliegtuig namen in Rimini na de wedstrijd tegen San Marino.

Op de informatieschermen van de luchthaven van Rimini stond het logo van Sabena in plaats van dat van Brussels Airlines bij de vlucht die de Rode Duivels samen met de trainers, medische staf en journalisten naar Glasgow zou vliegen voor de wedstrijd tegen Schotland.

Het was niet de enige fout, want er stond ook Brussel op de schermen in plaats van Glasgow. Dat werd snel aangepast.

