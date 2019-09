Taliban waarschuwt VS na stopgezette vredesgesprekken: “Ze zullen meer dan wie ook lijden”

De Verenigde Staten zullen “meer wie dan ook” lijden in Afghanistan, na de beslissing van president Donald Trump om de vredesgesprekken met hen stop te zetten. In een verklaring zegt de Taliban dat ze enkel tevreden zullen zijn met “een einde aan de bezetting” en zullen ze hun “jihad voortzetten om dit grote doel te bereiken”. Wel zegt het ook te geloven dat de VS opnieuw aan de onderhandelingstafel zullen zitten.

De Amerikaanse beslissing schaadt de geloofwaardigheid van Washington, oordelen de taliban. Die vinden ook dat de VS nu tonen dat ze niet geëngageerd zijn voor vrede.

Trump had zaterdag een einde gemaakt aan de gesprekken, na een aanslag in Kaboel waarbij een Amerikaanse en een Roemeense soldaat en tien anderen om het leven kwamen. “Reageren op een aanval vooraleer een akkoord te tekenen, toont geduld noch ervaring”, aldus de taliban, die ook opmerken dat Amerikaanse en Afghaanse troepen honderden Afghanen hadden gedood voor de aanslag in Kaboel plaatsvond.

Vreedzame oplossing

De militanten stellen ook nog dat een vredesakkoord was afgewerkt en dat de partijen een aankondiging aan het voorbereiden waren, vooraleer Trump besliste de gesprekken stop te zetten. De VS en vertegenwoordigers van de taliban vergaderden sinds de zomer van vorig jaar in de hoop een vreedzame oplossing te vinden voor het Afghaanse conflict.

De Afghaanse regering zelf houdt de taliban verantwoordelijk voor de beslissing van Trump.