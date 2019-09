Het gaat van kwaad naar erger met Lokeren: rammeling in Virton en alleen laatste

Lokeren blijft in het sukkelstraatje. Zondag verloor het met zware cijfers in Virton: 4-0. En zo blijven de Waaslanders alleen laatste in de Proximus League met een teleurstellende 1 op 15. Arm Lokeren. Als klap op de vuurpijl vielen Verhulst en Mpati uit met een blessure. De Boeck en Van Damme stonden de ontgoochelde fans te woord.

Het gaat van kwaad naar erger met Lokeren. De degradant uit 1A verloor nu ook kansloos op het veld van Virton. Resultaat: een op vijftien met amper een gemaakt doelpunt. Akkoord, een ploeg smeden vraagt tijd, maar trainer Glen De Boeck slaagt er voorlopig niet in een ploeg op het veld te krijgen. Los zand. De 48-jarige trainer probeerde het gisteren met een vijfmansdefensie, maar dat leek hen niet te inspireren. Hajric en N’Dao (vier weken aan de kant met een barst in het middenvoetsbeentje) verdwenen uit de ploeg. Diaby en De Witte waren hun vervangers.

Lokeren voetbalde inspiratieloos en versierde amper één kans. Akkoord, Lokeren kende op slag van rust flink wat tegenslag. Eerst viel Mpati geblesseerd uit waarna Tirpan zijn wederoptreden maakte. Even later kwam Virton op voorsprong. Al had het doelpunt afgekeurd moeten worden voor handspel. Helaas voor Lokeren is er geen VAR in 1B.

Doelman Verhulst blesseerde zich tijdens die actie en werd met de draagberrie van het veld gedragen. Wie na rust beterschap verwacht had, kwam bedrogen uit. Lokeren wist van geen hout pijlen te maken en Kore, Couturier en Soumare duwden het mes nog dieper in de wonde na kinderlijk verdedigen. En Lokeren? De Waaslanders lieten na rust geen enkele kans noteren. Pijnlijk. Jelle Van Damme en trainer De Boeck namen hun verantwoordelijkheid en stonden de ontgoochelde supporters te woord. Volgende week komt leider Westerlo op bezoek. Die eerste periodetitel mogen ze nu écht wel vergeten.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA