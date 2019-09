Bart De Wever ontvangt vorstenpaar voor herdenking van Bevrijding: “Let op voor wie je stemt”

Antwerpen - In Antwerpen wordt voor de derde dag op rij de 75ste verjaardag van de Bevrijding gevierd met een heleboel activiteiten zoals een WOII-dorp en oorlogsschepen en -vliegtuigen die te bekijken of bezoeken vallen. In het Stadspark ontving burgemeester Bart De Wever (N-VA) koning Filip en koningin Mathilde voor een officieel herdenkingsmoment. Het vorstenpaar bracht een bloemenhulde en vertegenwoordigers of nazaten van de voornaamste slachtoffergroepen van de bezetting brachten een getuigenis.

De Wever mocht niet alleen de koning en koningin verwelkomen, ook onder meer de rest van zijn schepencollege, Antwerps gouverneur Cathy Berx, minister Wouter Beke, oorlogsveteranen en leden van slachtoffergroepen en met Randolph Churchill zelfs een achterkleinzoon van de beroemde Britse (oorlogs)premier Winston Churchill. Het werd een plechtige herdenking met onder meer marcherende Grenadier Guards van het Britse leger, de Last Post, de nationale hymnes van de geallieerde landen en het neerleggen van kransen aan het oorlogsmonument van het Stadspark.

De Wever bedankte in zijn toespraak de geallieerden voor de militaire operaties die destijds Antwerpen bevrijdden van de Duitse bezetter, stipte het strategische belang van Antwerpen en zijn haven aan en benadrukte dat de Bevrijding niet alleen een feestelijke bedoening was. Tijdens de plechtigheid werd ook het belang van het blijven herinneren in de schijnwerpers gezet, met name nu er steeds minder overlevenden zijn die nog over het oorlogsleed kunnen vertellen. De jongste generatie was dan ook symbolisch vertegenwoordigd door onder meer een groep jongeren van verschillende jeugdverenigingen die voor de plechtigheid een bezoek brachten aan Kazerne Dossin of het Fort van Breendonk en foto’s bij zich hadden van toenmalige oorlogsslachtoffers.

De Wever benadrukte in zijn toespraak dat de geschiedenis zich niet mag herhalen. “Wees voorzichtig met op wie je stemt”, aldus de N-VA-voorzitter.