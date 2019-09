Taal Aktie Komite overschildert opnieuw verkeersborden, maar dat schiet in verkeerde keelgat: "Franstaligen zijn net zeer welkom bij ons"

Ronse -

Leden van het Taal Actie Komitee (TAK) hebben in Ronse opnieuw borden beklad om te protesteren tegen de taalfaciliteiten. Op verschillende wegwijzers is wat in het Frans stond, zwart geverfd. “We doen dit omdat we de faciliteiten weg willen”, luidt het bij het TAK. “Maar op die manier helpen ze ons niet” zegt de burgemeester.”